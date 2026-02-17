ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式が１７日、東京・文京区の東京ドームホテルで行われ、技能賞にはＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・井上拓真（３０）＝大橋＝とともに、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界同級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が選ばれた。２０２４年度に続き、準ＭＶＰに相当する技能賞を受けた中谷は「光栄なこと。これを励みにして、今後のキャリアに向けて弾みをつけていきたい」と力を込めた