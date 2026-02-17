１２日、観光客に木版年画の制作手順やこつを実演しながら紹介する羅智婉（ら・ちわん）さん。（綿陽＝新華社配信／田海）【新華社綿陽2月17日】中国四川省綿陽市梓潼（しとう）県の大廟山にある羅智婉梓潼木版年画工房で12日、版画などの体験イベントが行われ、多くの観光客が参加した。工房では春節（旧正月）連休期間中、特色ある作品や文化クリエーティブ商品を販売するほか、彫刻や拓本、年画など、親子で伝統文化の魅力を