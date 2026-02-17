１６日、海口市の日月広場免税店で買い物をする観光客ら。（海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口2月17日】中国で春節（旧正月）連休（2月15〜23日）がスタートした。海南省の免税店では各地から多くの観光客が訪れ、買い物を楽しむ姿が見られた。１６日、海口市の日月広場免税店で買い物をする観光客ら。（海口＝新華社記者／郭程）１６日、海口市の日月広場免税店で買い物をする観光客ら。（海口＝新華社記者／郭程）１６日、