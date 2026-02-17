人気アニメ『ラブライブ！』シリーズから誕生した期間限定の3人組ユニット・AiScReamから、メンバーで黒澤ルビィ役の降幡 愛さんが卒業することが17日、ラブライブ！シリーズ公式Xで発表されました。2025年の新語・流行語大賞に『チョコミントよりもあ・な・た』がノミネートされ、楽曲『愛♡スクリ〜ム！』が話題となったAiScReam。Xでは、「メンバーの黒澤ルビィ役・降幡 愛が、2026年3月27日配信のポッドキャスト『ラブラ