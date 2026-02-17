パリにあるSHEINの店舗＝2025年11月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は17日、低価格商品を扱う中国発のインターネット通販「SHEIN（シーイン）」を巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」に基づき正式に調査すると発表した。児童を想起させる成人用玩具「ラブドール」の販売などについて違法性の有無を調べる。ラブドール販売はフランスで問題になり、欧州委は違法コンテンツの排除を目的と