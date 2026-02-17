第100回国風盆栽展を鑑賞される天皇、皇后両陛下と愛子さま、寛仁親王妃信子さま＝17日午後、東京都台東区の東京都美術館（代表撮影）天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは17日、東京・上野の東京都美術館を訪れ、第100回国風盆栽展を鑑賞された。担当者の説明を聞きながら熱心に見て回り、天皇陛下は推定樹齢が400年近い五葉松に「素晴らしいですね」と述べた。日本盆栽協会の主催で、協会の名誉総裁を務める寛仁親王妃信子さま