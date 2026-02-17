家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？誰だって腹が立ちますよね。第10話仕事復帰したら家事は分担【編集部コメント】以前ユウスケさんが「ホワイトソースをイチから作ったグラタンを作っているらしい」と話していた上司の奥さんは、18歳のお子さんのママだったのですね。共働きの