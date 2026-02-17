子どもが使っている自転車が、不注意で盗まれてしまうことがあるかもしれません。買ったばかりでは親もショックが大きいですし、イラっとしてしまいますね。ママスタコミュニティのあるママも、子どもの自転車が盗難にあったそう。そこでこんな投稿がありました。『2か月くらい前に購入したばかりの自転車を盗まれた小6息子。大人も乗れるマウンテンバイク系で、3万円ほど。必ずチェーンをかけることを約束して買ったのに、全然し