福岡県警城南署は17日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日正午ごろ、警視庁捜査二課の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで軽快を呼びかけた。電話は「高知県の事件で、詐欺グループを逮捕したところ、あなた名義のキャッシュカードが出てきた」「あなた名義の口座がマネーロンダリングに使われているので事情を聴きたい」などという内容。さらに交流サイト（SNS）を利用したビデオ通話に誘導された