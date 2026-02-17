先月、山形県三川町の家電量販店でワイヤレスイヤホン２個を盗んだとして、きょう、３２歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】ワイヤレスイヤホン2個を万引き無職の女(32)を逮捕（山形・三川町） 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鶴岡市稲生に住む無職の女（３２）です。 警察によりますと、女は先月３１日の正午過ぎ、三川町の家電量販店でワイヤレスイヤホン２個（販売価格合計２万７９８０円）を盗んだ疑いが持たれていま