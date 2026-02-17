BRT＝バス高速輸送システムでの復旧を目指すJR美祢線について。17日開かれた法定協議会で、県の事務局は復旧計画の骨子案を示し、専用道の整備については「費用対効果が低く、慎重に検討する必要がある」との考えを示しました。法定協議会は2023年の大雨災害で被災しBRTでの復旧を目指すJR美祢線について、国からの支援を得るための具体的な復旧計画を策定しようと、県が開いているものです。17日は、県の事務局から復旧計画の骨子