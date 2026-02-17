2026年の箱根駅伝で総合優勝した青山学院大学の原晋監督が山口市で組織の作り方などを語りました。青山学院大学陸上競技部の原晋監督。2026年の箱根駅伝で史上初めて2度目の三連覇に導きました。（原晋監督）「箱根駅伝が全国化されます。山口大学も出る権利があります。ウチの大学では・・・と言うのか、スポーツを通して大学を繁栄させる、スポーツ推薦制度を作るのか。視点をどこにもっていくのか、ですよね」山口