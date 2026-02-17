山口市の新年度予算案の一般会計の総額は今年度より2.5％減の944億円となっています。山口市の新年度当初予算案は一般会計の総額が944億8000万円で、今年度に比べて2.5％、減少しています。「地域交流センター」や道の駅「仁保の郷」の整備事業が進み、経費が減ったことなどが背景にあるということです。新年度の新たな事業としては、生後6カ月～3歳未満の子どもを親の就労状況に関係なく保育施設に通園させることがで