調理師を目指す学生が、生きたスッポンを捌く調理実習が山口市の専門学校で行われました。山口市のYIC調理製菓専門学校で16日、「すっぽん料理」の調理実習が行われ、学生たちはまず講師から「さばき方」を学びました。スッポンは裏返すと首を伸ばしてひっくり返ろうとする習性があるということです。（学生）「めっちゃこわいです」このタイミングで首を握り、包丁で頭を切り落とすということです。（学生）「ごめんね」「めっち