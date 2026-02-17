2026年2月17日未明、静岡県牧之原市で住宅などを全焼する火災があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】「建物から火が出ている」静岡県で火事相次ぐ 牧之原市で住宅など全焼し焼け跡から2人の遺体 湖西市では女性がやけど=静岡 県内では火災が相次ぎ、湖西市でも住民がやけどをして搬送されました。 17日午前2時すぎ、牧之原市細江で「建物1階から出火している。隣接する住宅にも延焼の危険がある」と近所