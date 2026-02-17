17日、山本気象予報士が、周南市で天気予報について講演しました。徳山周南法人会が開催した講演会には、周南地区の企業経営者など80人が参加しました。講演で、山本気象予報士は、天気予報の世界にもAIが台頭している現状を説明した上で、気象キャスターの存在を、食材（データ）を集め、料理（計算）し、盛り付け（仕上げ）る、"料理人"に例え、「気象情報に人の感覚や経験値を加え、なぜそうなるのか、味付けをする