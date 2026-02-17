自宅で指定薬物の「エトミデート」を使用したとしてカープの羽月隆太郎容疑者が起訴されました。17日、指定薬物使用の罪で広島地検が起訴したのは、広島カープの選手、羽月隆太郎被告（25）です。起訴状などによると、羽月被告は2025年12月、広島市中区の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を加熱し気化させて、使用した罪に問われています。羽月被告は1月27日、「エトミデー