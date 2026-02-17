農林水産省の鈴木憲和大臣は2月17日、就任後初めて静岡県内を現地視察し、お茶の生産現場の見学などを行いました。 【写真を見る】静岡市内の茶畑を訪れた農林水産省の鈴木大臣 茶産業を取り巻く状況が厳しい中、県内の関係者は国の支援に大きな期待を寄せています。 17日、静岡市内の茶畑を訪れたのは農林水産省の鈴木大臣です。 鈴木大臣が県内を視察するのは、2025年10月に就任して以降、今回が初めてです。 茶産業をめぐ