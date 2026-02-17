17日から始まった、公立高校入試についておさらいします。 県内では昨年度から制度が大きく変わり「特別選抜」と「一般選抜」「チャレンジ選抜」の3つの試験が実施されます。 17日と18日に行われる「一般選抜」が、5教科の学力検査と面接を行う一般的な入試です。 17日に出題された、理科の問題を1つ紹介します。 2つの地震の震度分布図のうち、どちらがマグニチュードが大きいかを問う問題となって