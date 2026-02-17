日本時間午後9時から予定されていたスノーボード女子スロープスタイル決勝が雪の影響で延期。予選2位で通過した村瀬心椛選手が思いを語りました。女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬選手は予選1回目で84.93の高得点をマーク。2個目の金メダルに向けて上々の出だしとなりました。延期に対して「今日本当はやりたかったんですけど、今日すごく天気が荒れていたので。本当は今日やりたかった、天気がよければ全然やる気でいたの