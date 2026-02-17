日本テレビは16日、定例会見を行い、同局のバラエティー番組『ザ!鉄腕!DASH!!』（毎週日曜後7：00）に言及。番組を継続することを明言したほか、元TOKIOの松岡昌宏（49）、城島茂（55）へ謝罪したことを明かした。【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏同番組をめぐっては松岡が番組降板、城島が出演継続することを会見の前日までに自身の公式サイトで明らかにしていた。日テレの福田博之社長は「城島