１４日のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」では、「女子ゴルフツアー開幕直前ＳＰ前編」が放送された。安田祐香（２５）は過酷ツアーを乗り切る心の支えを「阪神タイガース」と語り、「負けたら次の日テンション低いかもしれないです」。阪神が好きすぎて選手グッズを参考に作ったという、自身の名前がデカく入り、まわりを多数の顔写真で埋められている派手なタオルを披露。浜田雅功にプレゼントし、浜田が「えっと、これ、