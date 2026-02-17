車を運転する皆さんは要注意です！これまで通りの運転では、交通違反になってしまうかもしれません。2026年9月から身近な「生活道路」の法定速度が引き下げられます。背景を取材しました。■熊本県警本部 交通規制課・竹浦成顕 警部「9月1日以降、"生活道路"で30キロ以上で走行すると交通違反となります」 道路交通法の改正により、今年9月から「生活道路」の法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられます。「生活道路」と