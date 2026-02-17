ショートトラック女子1000メートルで金メダルを獲得し、喜ぶクサンドラ・フェルゼブール。2冠となった＝16日、ミラノ（共同）スピードスケート王国のオランダが、ショートトラックも席巻している。16日までの男女の個人2種目ずつを全て制覇。女子2冠の24歳、クサンドラ・フェルゼブールは「チームにとって素晴らしい大会になっている」とうなずいた。400mの周回で争うロングトラックが圧倒的な強さと人気を誇り、前回の北京五