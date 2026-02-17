ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、カーリングの女子１次リーグで、日本（フォルティウス）はカナダに６―９で敗れ、３連敗で通算１勝５敗となった。同点の第３エンドに３点をスチールされると、その後も失点を重ねて劣勢をはね返せなかった。第１０エンド、フォルティウスは祈るような表情でカナダの最終投を見守った。無情にもドローが円心近くへ。負け越しとなり、１次リーグ突破が絶望的になる５敗目を喫した。後