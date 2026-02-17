プロボクシングの２０２５年年間表彰選手が１７日に発表され、都内で表彰式「ＪＡＰＡＮＢＯＸＩＮＧＡＷＡＲＤＳ２０２５」が開催された。年間最優秀選手賞（ＭＶＰ）には４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が選出され、８年連続９度目の受賞。自身が持つ歴代最多記録を更新し「率直にうれしい。毎年取らなきゃいけないという重圧がある中で、２０２５年もしっかり取れてホッとしている」と語