女優でモデルの安斉星来が17日、インスタグラムを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告した。安斉は「22歳になったよ！」とコメントを添えた写真や、BOATRACE振興会のCM撮影の現場でサプライズで祝福された動画をアップした。CMではボートレースの訓練生を演じており、共演する細田佳央太らから祝福された。訓練生姿の安斉をあしらったプレートが添えられたケーキを贈られ「ええ〜！うれしい！」と大喜びしていた。