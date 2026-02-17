エンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）が今季から本職である中堅手に復帰する意向を示し、波紋を広げている。近年故障に悩まされてきたトラウトは、昨季は右翼にコンバートされたものの大半はＤＨ（指名打者）で出場。１６日（日本時間１７日）に「センターの方が両翼を守るよりも負担を少なく感じていた」と海外メディアに語ったが、米老舗誌「スポーツ・イラスト・レイテッド」（電子版）は「エンゼルスは自らの失敗を