「自分を変えたい」――そう願い、転職まで決意した31歳男性の婚活の行方に、多くの視聴者が心を動かされた。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で1日・8日に放送された「結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記2026〜」が、見逃し配信の「報道・ドキュメンタリー」ジャンルで歴代最高再生数を記録。令和の婚活のリアルが、大きな共感を呼んでいる。婚活の厳しい現実