鹿児島県内で作られた本格焼酎の出来栄えを競う、県本格焼酎鑑評会の表彰式が鹿児島市で開かれました。 県本格焼酎鑑評会は、県内で今シーズン作られた本格焼酎の出来栄えを審査するものです。 17日に表彰を受けたのは、いも焼酎、黒糖焼酎、米焼酎、麦焼酎など、それぞれの部門で入賞した焼酎メーカーの代表らです。県本格焼酎鑑評会・総裁の塩田知事から表彰を受けました。 今シーズンは97の蔵元で作