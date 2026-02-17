三重、和歌山、奈良、愛知の特産品がずらりと並んでいます。 17日から鹿児島市の山形屋で始まった物産展です。その魅力を取材しました。 「名古屋おもてなし武将隊」が会場を盛り上げる中、開店とともに行列ができた三重の「赤福」に、奈良の「柿の葉寿司」、和歌山のミカンジュース、愛知からは揚げたてのエビを巻いた「天むす」。 4県の特産品や工芸品など50社・およそ1500品が販売されています。 （来場者）「（愛