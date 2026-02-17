中国や韓国などアジアの多くの国や地域で17日、旧正月の「春節」を迎えました。 こちらの図のように、春節に合わせて各地で大型連休となります。中国本土の場合、今月15日から17日をはさんで今月23日までは春節を祝うため9連休となっています。 しかし、日中関係の悪化で中国が日本への渡航自粛を呼びかける中、鹿児島市のホテルでは中国人観光客が去年に比べ8割減少するなど、異変が起きています。 中国で日本への渡航自粛が呼