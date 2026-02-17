俳優の奥菜恵さん（46）が2026年2月7日、自身のインスタグラムを更新。上品なワンピース姿を披露した。「窓の外、移ろいゆく時間。雪だー！！」奥菜さんは「窓の外、移ろいゆく時間。雪だー！！」といい、屋内で撮影したワンピース姿のショット2枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、暗めのブラウンの色合いで、ベロア生地のロング丈のワンピースを着用。2枚目の写真では、エレガントさがわかる全身ショットを披露し