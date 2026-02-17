今月上旬の寒波で南薩を中心にソラマメなどの豆類が被害を受け、指宿市では被害額が6億円を超える見込みです。生産者を応援しようと、鹿児島市で販売会が開かれました。 鹿児島市与次郎2丁目にあるJA県経済連の直売所「おいどん市場」で17日から始まったのは、ソラマメの生産者応援セールです。 今月8日から9日にかけて、県内を今季最強の寒波が襲い、平地でも雪が積もり低温となりました。 この影響で、南薩のソラマメの