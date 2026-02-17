鹿児島県内の空港に去年、アメリカ軍機が着陸した回数はあわせて58回で、前の年より3割減りました。2年連続で減少しているものの、全国で2番目に多い数です。 国土交通省によりますと、去年、県内の空港にアメリカ軍機が着陸した回数は、▼奄美48回、▼種子島6回、▼屋久島3回、▼沖永良部1回のあわせて58回でした。 2024年は201回、おととしは85回、去年は58回と2年連続で減少しているものの、全国89の空港でみると、鹿児島県は