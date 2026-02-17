ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。今回の放送では、「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」back number編をお届けしました。（左から）パーソナリティのRIKU、MAYUKA、MAYA――back numberの「NiziU先生がいい」