スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。2月15日（日）の放送では、念願の田舎移住を果たしたものの、以前の住まいへの未練と寂しさに苛まれる女性からの相談に、江原が独自の視点でアドバイスを送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私は、夫と娘の3人暮らしをしています。3年ほど前