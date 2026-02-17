3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。 2月9日（月）の放送では、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の話題から、受験シーズン真っ只中の生徒たちへエールを送りました。Mrs. GREEN APPLE 大森元貴――2月6日より開幕した、イタリアのミラノとコルティナダ