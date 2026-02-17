香川県教育委員会 香川県の公立高校入試の一般選抜の出願が17日午後4時に締め切られました。香川県では今回からインターネット出願が採用されました。 香川県教育委員会によりますと、全日制30校の一般選抜に出願した人は4294人で、平均競争率は1.02倍。前年より0.06ポイント低くなりました。 特に競争率が高かったのは、坂出工業の機械科が1.8倍、高松南の生活デザイン科が1.76倍、高松工芸の電気科が1.67倍など