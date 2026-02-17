リンクをコピーする

欧州株堅調も、米株先物は時間外取引で軟調 東京時間19:45現在 英ＦＴＳＥ100 10504.40（+30.71+0.29%） 独ＤＡＸ24831.74（+30.83+0.12%） 仏ＣＡＣ40 8322.69（+6.19+0.07%） スイスＳＭＩ 13731.34（+75.34+0.55%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:45現在 ダウ平均先物MAR 26月限49529.00（-40.00-0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6832.75（-