秋田朝日放送 仙北市角館町で恒例の「雛めぐり」が行われています。史料館や商店などおよそ３０カ所にひな人形が飾られ、町の歴史に触れながら華やかな雛飾りを楽しむことが出来ます。 角館樺細工伝承館では、代々大切に保存されてきた歴史のある「古雛」や、高貴な女性たちから始まり庶民に伝わったとされる「押絵雛」など、江戸期の風情を感じる由緒あるひな人形などを展示しています。 佐竹北家に伝わる享保雛は、能面