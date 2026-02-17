Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉が１７日、映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開、ダニエル・チョン監督）ビーバーズ結成イベントに出席した。アメリカでの評価も高い今作について、宮田は「とにかくハチャメチャでピクサー史上ナンバーワン。本当にハチャメチャな展開で笑える。でも本当に心がきれいになるところも評価していただいたポイントなんじゃないかなと思います」と分析。人間の常識が通用しない動物界のル