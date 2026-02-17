巨人は１７日、対戦球団と巨人の２人の“レジェンズ”の生解説を聞きながら観戦できる、東京ドーム「レジェンズシート」の４月１０日〜５月６日の９試合で解説を担当するＯＢが決まったと発表した。「レジェンズシート」は３塁側内野席の前方エリアで両球団ＯＢ“レジェンズ”の生解説を専用イヤホンで楽しめる座席。レジェンズに質問すると解説の中で回答を聞くことも可能で、試合後のグラウンドに下りることができるアフター