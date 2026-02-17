YouTubeチャンネルの登録者数 200万人を超えるゲーム実況者のガッチマンが16日、自身のXを更新。Vtuber活動を休止すると発表した。【写真】Vtuber活動を3月末で休止すると発表したゲーム配信者のガッチマンガッチマンは【大切なお知らせ】と題した画像を投稿。「『ガッチマンもう一つの顔』としてVtuber活動をしてきましたガッチマンVですが2026年3月末をもって活動を休止いたします。(受動的な活動は継続するので休止とします