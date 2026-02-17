1月24日、25日に日本武道館で単独公演を開催した『アイドルマスター』シリーズで人気のアイドル、如月千早さん（16）にインタビュー。ライブで見せた涙の理由や、今後の目標を明かしてくれました。■日本武道館で単独公演アイドル・如月千早とは？『アイドルマスター』シリーズは、プレーヤーが“プロデューサー”としてアイドルを育成するゲームコンテンツ。千早さんは、765PRO ALLSTARSとして誕生初期から活動している人気メン