全国の有名文房具店の店員が選ぶ文房具の大賞が決定。“文房具のプロ”たちが「自腹でも買いたい！」という商品は？「かわいいですね、すごく好き。これなら子どもも喜んで…」心躍るニッポンの文房具。今年で14回目を迎えた「文房具屋さん大賞」が決まりました。きょう、東京の雑貨店には、全国の有名文房具店の店員たち選りすぐりの商品が勢ぞろい！ハンズ広報部玉野早紀さん「『文房具屋さん大賞』を受賞したアイテムのコーナ