ミラノ・コルティナ五輪は１７日、スノーボード女子スロープスタイルの決勝が行われる予定だったが、悪天候のため中止となった。決勝は後日行われる見通し。（デジタル編集部）スロープスタイル女子を巡っては、１６日に行われる予定だった女子予選が悪天候予想のため、１５日に前倒しして、行われていた。決勝には、女子ビッグエア「金」の村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が予選２位で進出。予選を４位で通過し