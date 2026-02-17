告白された人数20人のモテ男子・いおうが、顔合わせ直後に2ショットへ誘ったのは、前回の旅で想いを寄せてくれていたあやな。あやなに「ずっと頭の中にいた」と明かし、5か月分のあふれる想いを伝えるシーンがあった。【映像】爆モテ男子が忘れられない美女（再会する瞬間も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。16日は卒業編2026第1話が放送。 『今日好き』とは、運