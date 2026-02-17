テレビ朝日系「プラチナファミリー」が１７日、放送され、高市内閣のメンバーの華麗なる一族が取り上げられた。内閣府副大臣を務める津島淳衆院議員（５９）が密着取材で登場。青森の１９ＬＤＫ、６８０坪の大豪邸も公開された。実は祖父は昭和の文豪、太宰治（本名・津島修治）であることも明かされ、「幼少の祖父は、子守のタケさんに面倒をみてもらっていました」「当時一番大切にされるのは長男。６番目となると…。なん