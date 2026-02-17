2月6日から8日にかけて「第38回北海道高等学校バスケットボール新人大会」が開催。新体制となった名門校がしのぎを削り、男子は駒澤大学附属苫小牧高校、女子は札幌山の手高校が優勝を果たした。 男子では、決勝で北海道栄高校との接戦をものにした駒大苫小牧が王座に。3位決定戦では白樺学園高校が函館大学附属有斗高校を下した。女子の札幌山の手は1回戦から150得点を挙げると、その後も決勝を含め5試合すべてで100